Marcelo Bielsa rimarrà sulla panchina del Leeds anche per la prossima stagione. Il club di Championship infatti ha annunciato che il presidente Andrea Radrizzani ha esercitato l'opzione di rinnovo del contratto di El Loco per una seconda stagione. Sfuma quindi l'ipotesi Roma che nei giorni scorsi aveva valutato anche il suo profilo. Bielsa aveva firmato un biennale nell'estate scorsa con la possibilità, da parte del presidente, di continuare o interrompere il rapporto alla fine della prima stagione.

Nel campionato appena concluso l'allenatore argentino ha portato il Leeds a un passo dalla promozione in Premier, sfumata con l'eliminazione nella semifinale playoff contro il Derby County di Frank Lampard.



| #LUFC are delighted to confirm that Chairman @andrearadri has exercised the option to extend Marcelo Bielsa’s contract for a second season