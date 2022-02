Il Leeds ha ufficialmente un nuovo allenatore. Dopo la decisione di esonerare Marcelo Bielsa successivamente alla pesante sconfitta per mano del Tottenham, il patron Andrea Radrizzani ha nominato lo statunitense Jesse Marsch - ex tecnico dell'RB Lipsia - come successore dell'argentino. Marsch ha firmato un contratto fino a giugno 2025.