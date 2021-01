Leeds United Football Club e San Francisco 49ers – guidati rispettivamente dal presidente Andrea Radrizzani e dall’amministratore delegato Jed York – sono lieti di annunciare un nuovo investimento da parte di una società affiliata ai 49ers, portando la quota di minoranza del Leeds United gestita da 49ers Enterprises al 37%. Questo nuovo investimento vede anche Paraag Marathe, presidente di 49ers Enterprises e attuale membro del consiglio di amministrazione del LUFC, diventare il vicepresidente del Leeds United.



“Siamo lieti di accogliere un ulteriore investimento nel nostro club da parte di 49ers Enterprises e sono fiducioso che questa partnership aiuterà il Leeds United a continuare a crescere e diventare la squadra che i nostri sostenitori meritano”, ha detto Radrizzani.



“Sono sempre stato aperto a portare partner in questo viaggio con me, a patto che queste azioni possano beneficiare la strategia a lungo termine del club. Paraag e il team di 49ers Enterprises sono in una posizione unica per collaborare con me, Angus Kinnear, Victor Orta e il nostro team di gestione per aiutarci a raggiungere i nostri obiettivi”.



L’annuncio di oggi si basa su una partnership strategica e una partecipazione azionaria iniziata nel 2018, quando 49ers Enterprises ha acquistato il 15% del club da Andrea Radrizzani. Il presidente e proprietario di controllo del Leeds United dal 2017, Radrizzani rimane l’azionista di maggioranza del club della Premier League inglese (EPL).