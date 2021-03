Il terzino sinistro Patrick Van Aanholt andrà in scadenza di contratto con il Crystal Palace a giugno 2021 e, secondo il Mirror, l’allenatore del Leeds Utd, Marcelo Bielsa, lo avrebbe individuato come possibile rinforzo difensivo per la prossima stagione. A trent’anni, l’olandese costituirebbe una valida alternativa ad Alioski, ad oggi titolare nel ruolo.