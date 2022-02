Nuova idea della Lega Serie A. I dirigenti del calcio italiano stanno pensando di organizzare un torneo a 20 squadre negli Stati Uniti durante il Mondiale 2022, che si disputerà dal 21 novembre al 18 dicembre in Qatar.



L'amministratore delegato Luigi De Siervo è rientrato da New York, dove ha allacciato i primi contatti con i potenziali sponsor per finanziare questo progetto. Infatti non vanno trascurati gli alti costi logistici e per il viaggio. Senza dimenticare i permessi da Fifa, Uefa e tv.