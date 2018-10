Gaetano Micciché, presidente della Lega Serie A, ha parlato a Sky Sport dei rapporti tra ultras e società e della responsabilità oggettiva dei club: "La delinquenza organizzata è un dramma in tutti i Paesi e in tutte le attività, non solo nello sport. Per limitare quelle che io chiamo forme di condizionamento, e non ricatto, siamo al lavoro per fare una legge che limiti la responsabilità oggettiva dei club. Ho sempre considerato spiacevole che una società paghi per cose di cui non è neanche a conoscenza".