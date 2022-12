Marcel Vulpis ha assunto le funzioni di presidente della Lega Pro dopo le dimissioni di Francesco Ghirelli. Lo ha comunicato la stessa Lega dopo il passo indietro fatto dall'ormai ex presidente della Lega Italiana Calcio Professionisti. Al suo posto dunque il vice presidente vicario, nonché editorialista di calciomercato.com



Vulpis assume questo nuovo ruolo temporaneamente ai sensi dell’art.21 comma 3 del vigente Statuto. Entro 60 giorni verrà convocata l’Assemblea per l’elezione del nuovo presidente, dei due nuovi vice presidenti e del consiglio direttivo che resteranno in carica fino al termine del quadriennio olimpico.



Queste le parole a commento della nuova funzione: “Ghirelli con la sua professionalità e la sua bravura ha contribuito in modo decisivo alla crescita della Lega. Gli auguriamo il meglio per quelli che saranno i suoi futuri incarichi.”