La partita tra Juventus Under 23 e Pro Piacenza, in programma il 27 dicembre allo stadio Moccagatta di Alessandria, è a forte rischio a causa dello sciopero dei calciatori del club emiliano. Oggi sono uscite le designazioni per la giornata di campionato con il match che sarà direttoda Francesco Carrione di Castellammare, coadiuvato dagli assistenti Ceolin e Giorgi. Come detto, però, la partita rischia di non essere giocata.