Antonino Barillà potrebbe non essere l’unico svincolato in arrivo alla Pistoiese in questo finale di febbraio. Secondo quanto riportato da PistoiaSport, infatti, la dirigenza toscana domani dovrebbe mettere nero su bianco l’accordo con Dany Florentine, centrocampista classe 2002 svincolatosi dal Sassuolo.