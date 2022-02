L'ultimo weekend è costato caro a mister Gaetano D'Agostino, esonerato dalla Vibonese. All'ex centrocampista di Udinese e Fiorentina è stata fatale la sconfitta sul campo del Potenza per 4-2.



Lo riporta il sito ufficiale della società con un comunicato: “L’U.S Vibonese Calcio comunica di aver sollevato il tecnico Gaetano D’Agostino dall’incarico di allenatore della prima squadra. A mister D’Agostino ed al suo staff, il ringraziamento del club per la professionalità dimostrata e gli sforzi profusi e l’augurio per le migliori fortune personali e professionali. In attesa della definizione del nuovo tecnico, l’allenamento di domani sarà diretto dall’allenatore dei portieri Salvatore Periti ed il preparatore atletico Roberto Bruni”.