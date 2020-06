Dopo l’ultimo Consiglio della Lega di Serie A e la chiusura definitiva del Campionato Primavera, potrebbe arrivare una bella sorpresa per l'Atalanta. Se infatti le retrocessioni in Primavera 2 sono state decise con la media ponderata, lo Scudetto non è stato (ancora) assegnato.



Ma, secondo quanto riporta Tuttosport, il Consiglio della Lega di Serie A starebbe pensando seriamente di assegnare il titolo alla formazione bergamasca che, fino al momento dell’interruzione a causa del coronavirus, comandava la classifica con 48 punti raccolti in 21 giornate, a +3 sul Cagliari. La proposta di assegnare lo Scudetto all’Atalanta per meriti sul campo è stata applaudita dall’ad Luca Percassi che, comunque, non è il firmatario della proposta.