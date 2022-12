Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, è stato intervistato durante il programma Casa Italia su Rai Italia: “Che rapporto ho con il presidente Lotito? Un ottimo rapporto come con tutti i presidenti. Mi accusano di essere troppo vicino a Lotito? Sono vicino a tutti, il presidente di Lega deve essere equidistante quindi non c’è problema su questo”.“La crisi è ciclica per il calcio italiano, si passa da vittorie a sconfitte in un nulla. Se parliamo di Serie A,“Sulla vicenda rateizzazione, stiamo assistendo al classico uso di un argomento fantoccio contro il calcio. La vicenda nasce un anno fa quando lo Stato, dopo che il sistema dei ristori e dei contributi messo in campo per la maggior parte dei lavoratori non aveva funzionato per il calcio.“Lo Stato ha sospeso il pagamento delle tasse per quattro mesi. Arrivati alla scadenza si è reso conto che non bastava e ha continuato a sospenderli altri due volte arrivando a 11 mesi di sospensione perché non c’era liquidità. La richiesta ora è di tutto lo sport italiano: se non abbiamo liquidità noi ora paghiamo tutto ma fatecelo pagare a rate, perché dobbiamo pagare tutto insieme? Allora era meglio non sospenderli. La questione dei debiti riguarda tutto lo sport. I problemi che il calcio italiano ha e ha avuto, perché non dimentichiamoci di quello che è successo ad esempio nelRIFORME - "Gli elementi sono molti, è un percorso durato diversi mesi. È iniziato subito dopo la mancata qualificazione dell’Italia ai Mondiali. C“Come aiutare gli azzurri a tornare al Mondiale? È dentro il pacchetto riforme, la valorizzazione dei giovani, la disponibilità dei club per gli stage, ma in generale un maggior impiego dei giovani attraverso le seconde squadre, l’esperienza Juventus è stata molto positiva. Stadi?, tutti i rapporti mostrano le lungaggine burocratiche nei lavori. Per gli stadi in particolare, ora noi puntiamo come Lega ad aiutare amministrazione e squadre con un laboratorio che entro fine gennaio raccoglierà tutti i nodi legati agli aspetti burocratiche.“Importanza Rebecca Corsi consiglio Lega? È l’unica dirigente ad di squadra di Serie A, in altri Paesi doveva essere di diritto. È stata importante elezione, erano più di 10 anni che non c’era donna nel Consiglio di Lega, importanza di andare verso cambiamento di riequilibrio sotto ogni profilo compreso quello di genere”, ha concluso.