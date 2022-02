Un terremoto, neanche troppo inatteso.una scelta maturata nelle scorse settimane, diventata ufficiale oggi.con il dirigente lombardo che ha spostato la sua famiglia a Los Angeles, dove è Ceo della società Telit, ma è innegabile che. Veleni e spaccature, confermate tra le righe della nota d'addio: "Sono orgoglioso di aver lavorato con una strettissima unità di intenti con la FIGC e ringrazio il Presidente Federale Gabriele Gravina, gentiluomo, amante di questo sport e guida ispirata del calcio italiano e dei principi di correttezza e lealtà sportiva con cui ho condiviso due anni di battaglie fianco a fianco per sopravvivere alla pandemia e per cercare di rilanciare il calcio italiano in mezzo ad infinite difficoltà esterne ed interne".La goccia che ha fatto traboccare il vaso è il voto segreto da parte dei presidenti dei club di A, chee soprattutto l'attrito dei club ad uniformare lo statuto ai principi informatori del Coni (che prevedono tra l'altro la maggioranza semplice, e non qualificata, per le delibere), con tanto di approccio bellicoso nei confronti della Figc, che in tutta rispostaIl passaggio dalla maggioranza qualificata a quella semplice non è solo un aspetto burocratico. Come scrive Repubblica oggi ad esempio servono 14 voti su 20 per modificare la gestione dei diritti televisivi d’archivio e la gestione della produzione video delle partite. Il risultato è che le big (Inter, Milan, Juve e Napoli su tutte)Dal Pino lascia il calcio italiano in un momento incerto, estremamente delicato.Dal Pino voleva riforme in un mondo vecchio, non trovando il sostegno che cercava. A partire dall'ingresso dei Fondi, inizialmente approvati e poi respinti da Inter e Juve, ingolositi dalla Superlega. Ora, non essendoci un vicepresidente, verranno indette elezioni il più presto possibile, come indicato da Gravina.. La Juve al momento non ha preso una posizione. La battaglia è appena iniziata.