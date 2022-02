Fumata nera nella prima votazione per l'elezione del nuovo presidente della Lega Serie A, dopo le dimissioni di Dal Pino. Il vicepresidente Luca Percassi commenta ai microfoni de cronisti l'esito della votazione: "E' stata una riunione molto piacevole, tutte le squadre si sono espresse con grande unità di intenti. Ho trovato un ambiente costruttivo e collaborativo da parte di tutti i club. Siamo molto fiduciosi che da qui in avanti si possa tornare a dialogare in maniera semplice, in modo tale che la Lega di Serie A torni a essere il motore del calcio che conosciamo tutti"



SUL SUO RUOLO - "La mia elezione è stata necessaria per garantire la continuità in assemblea, ma il messaggio più importante è relativo appunto alla serenità e al dialogo che sono stati protagonisti oggi".