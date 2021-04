La resa dei conti. In via d'urgenza la Lega Serie A ha convocato per mercoledì 5 maggio un'assemblea, che si svolgerà in videoconferenza. All'ordine del giorno i diritti televisivi e la Superlega europea.



Il 3 maggio scade il termine per presentare le offerte per il pacchetto 2, quello che consente di trasmettere ogni giornata tre partite di campionato (l'anticipo del sabato sera, quello di domenica all'ora di pranzo e il posticipo del lunedì sera) in co-esclusiva con Dazn.



"Progetto Superlega: analisi degli eventi e delle conseguenze". Dopo la lettera di 11 club (Roma, Torino, Bologna, Genoa, Sampdoria, Sassuolo, Spezia, Benevento, Crotone, Parma e Cagliari) che avevano chiesto la convocazione di una riunione per analizzare "i gravi atti posti in essere da Juve, Milan e Inter e le relative conseguenze".