Nuova assemblea oggi della Lega Serie A. All’ordine del giorno l’elezione del presidente, dopo le dimissioni di due settimane fa di Paolo Dal Pino. Come anticipato ieri, il profilo di Carlo Bonomi, attuale presidente di Confindustria, mette d’accordo quasi tutti, dalle proprietà americane alle medio piccole. Bonomi, tifoso dell’Inter, secondo il Corriere della Sera avrebbe già fornito il proprio senso a ricoprire la carica ad alcuni presidenti. La sua sarebbe una figura riconoscibile anche con il governo, con cui il calcio vuole dialogare.



Ma non è scontata la nomina oggi. Anzi. C'è un’ala delle Lega che rema contro. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha in serbo altre candidature e guida il fronte d’opposizione. Lotito contesta la candidatura di Bonomi per una presunta incompatibilità di ruoli tra Confindustria e Lega calcio e propone altri nomi, da Salvo Nastasi, ex direttore generale del ministero per i Beni Culturali, a Lorenzo Casini, capo di gabinetto del ministero della Cultura. Incerta la posizione di Aurelio De Laurentiis, solitamente schierato con Lotito. Così, si andrà al voto solo se si avrà la ragionevole certezza che Bonomi venga eletto.