La Lega Serie A si riunisce questa mattina in un hotel del centro, a Milano, per eleggere il successore di Paolo Dal Pino come presidente. Tra le ipotesi anche Veltroni e Casini nella prima assemblea diretta da Luca Percassi, ad dell'Atalanta eletto sabato vice-presidente.



Ma serve sostituire Dal Pino, dimessosi e andato a vivere negli Usa. Si parte alle 11.30, nelle prime due votazioni il quorum necessario richiesto è di 14 preferenze, quindi è probabile, secondo il Corriere della Sera, che l'assemblea resti interlocutoria. Il futuro presidente deve conoscere il mondo dello sport, saper parlare con le istituzioni e accettare il contratto da 100mila euro he percepiva Dal Pino.



Tra i nomi, come detto, Pierferdinando Casini, che pochi giorni fa poteva essere eletto nuovo presidente della Repubblica. Poi Walter Veltroni, già contattato nel 2007, e Roberto Maroni, ex governatore Lombardia. Ipotesi che non necessariamente, anzi, porteranno subito al nuovo presidente.