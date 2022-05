La Lega Serie A ha premiato, contemporaneamente alla fine della stagione e con lo scudetto consegnato al Milan, sia. La consegna del trofeo avverrà nel postpartita di Sassuolo- Milan sul campo del "Mapet Stadium- Città del Tricolore" di Reggio Emilia.Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualttà di gioco espresso dalle loro squadre oltre che d t comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state constderate tutte le giornate della Serie A TIM 2021/2022."Stefano Pioli è stato il condottiero del Milan che dopo 11 stagioni è tornato a vincere la Serie A TIM - ha dichiarato l 'Amministratore Delegato di Lega Serte A. Luigi De Siervo -. Una squadra giovane e spettacolare. fatta di tecnica ed entusiasmo, nella quale il tecnico rossonero è stato capace di far crescere singolarmente ogni elemento e amalgamarlo in un gruppo compatto. l meriti di Pioli nel trionfo del Milan sono evidenti ed il premio Coach Of The Season è anche il riconoscimento ad un uomo mai sopra le righe, simbolo di sportività e grande passione per questo sport" .La consegna del trofeo avverrà nel post-partita di Sassuolo-Milan sul campo del "Maper Stadium-Città del Tricolore" di Reggio Emilia. La classifica è stata redatta tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrato con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e valrdato scientificamente considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco il contributo all'efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva. Per il calcolo finale sono state considerate tutte le partite disputate in Serie A TIM.Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 17 rossonero di primeggiare su altri grandi campioni si evidenzrano i seguenti dati:- Efficienza Tecnica al 94,3%, in linea con i migliori attaccanti a livello europeo:- lmprendibile nelle progressioni: detiene il record stagionale di Efficienza Fisica (96%):- Il migliore negli 1 vs 1 offensivi (Efficienza al 95.7%), è il giocatore che ha portato a buon fine più dribbling;- Ogni partita percorre mediamente 366 metri ad altissima velocità."Rafael Leao è senza dubbio uno dei simboli del Milan Campione d'Italia, un attaccante in grado di offrire sempre grande spettacolo -ha drchiarato l'Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo -. Esuberanza calcistica, imprevedibilità, forza atletica e tecnica in velocità lo rendono già un Top Player, uno dei talenti più splendenti a livello internazionale. Nei momenti determinanti della stagione l'esterno portoghese è stato trascinante con 11 reti, 10 assist e giocate di altissimo livello" .