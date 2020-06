La Lega di Serie A e Sky corrono verso lo scontro frontale. Secondo quanto riferisce Repubblica, l'associazione dei club della massima serie ha imposto un ultimatum alla pay tv per il pagamento della tranche da 131 milioni di euro relativa all'ultimo bimestre: se questa cifra non sarà corrisposta entro il prossimo 12 luglio, la Lega negherà a Sky la possibilità di trasmettere le partite di campionato fino al termine della stagione, fissato per il 2 agosto.



Con la ripartenza della stagione dopo lo stop imposto dall'emergenza coronavirus, i presidenti dei club di Serie A sostengono che non sussistano più le ragioni che Sky aveva addotto per rimandare il pagamento e sono pronti a una mossa estrema. Si va invece verso la schiarita con Dazn, che avrebbe promesso di pagare le proprie spettanze, con un piano di rientro, entro l'inizio di luglio. Il rischio sempre più concreto è di non poter assistere in tv a buona parte dell'ultima porzione di campionato, considerando che il ministro dello Sport Spadafora non è riuscito a raggiungere un'intesa per la trasmissione in chiaro di alcune partite.