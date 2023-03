All’andata, sul campo dei “Diablos Rojos” è finita uno a uno.Nei giorni precedenti la gara di ritorno si sono moltiplicate le voci su presunteche da quasi due anni è al potere in Argentina dopo il colpo di stato del marzo del 1976dopo nemmeno mezz’ora di gioco.E’ Norberto Outes che con un preciso colpo di testa porta in vantaggio i “diavoli rossi”.Il Talleres accusa il colpo è nonostante l’incessante incitamento dei propri tifosi pare assai più probabile il raddoppio del “Rojos” che il pareggio del Talleres.A questo punto però entra prepotentemente in gioco il Sig. Barreiro che prima si inventa un calcio di rigore a favore dei padroni di casa (trasformato da Cherini) e poi, ad un quarto d’ora dalla fine, giudica regolare il gol del due a uno dei padroni di casa di Boccanelli, segnato clamorosamente con una mano !I tifosi dell’Independiente sugli spalti iniziano ad inveire contro il direttore di gara e il coro che si leva dalla zona dello stadio dove sono assiepati i tifosi dei “rossi di Avellaneda” è inequivocabile:In campo la situazione nel frattempo precipita.Il capitano dell’Independiente, Ruben Galvan, si avvicina all’arbitro BarreiroA questo punto si avvicina all’arbitro anche l’esterno Omar Larrosa. “Questo è un autentico “robo” ! Perché non butti fuori anche me già che ci sei ?”Detto fatto. Cartellino rosso anche per il nazionale argentino.All’arbitro dice tutto quello che gli passa per la testa. Il troppo è troppo.Per qualche secondo pare addirittura che tutta la squadra dell’Independiente sia decisa ad uscire dal campo in blocco per mettere fine a quella farsa.Il coro trionfale dei tifosi del Talleres copre abbondantemente quello di proteste degli “hinchas” dei Diavoli rossi.L’unico che non perde la testa è l’allenatore dei “diavoli rossi”, José Omar Pastoriza, che continua a dare istruzioni e ad incitare i suoi.Si dice che abbia viaggiato con la squadra solo per essere parte del gruppo.Il suo talento è però indiscutibile, anche a mezzo servizio.E’ circondato da tre giocatori del Talleres.Ne salta uno in dribbling e prima dell’intervento degli altri due appoggia la, lanciarsi in profondità.Il forte attaccante argentino (che arriverà in Italia alla Fiorentina tre anni dopo) gli serve la palla.E’ un passaggio splendido che filtra tra le maglie della difesa dei padroni di casa., il portiere avversario, anche se un po’ defilato sulla destra. Riesce ad aggirarlo e poi con la coda dell’occhio vede un compagno di squadra, l’unico che ha seguito l’azione, al centro dell’area di rigore.Sulla linea di porta ci sono due difensori del Talleres.C’è un solo modo per essere certi di superarli., di prima intenzione dal basso verso l’alto.“Se vogliono fermare quella palla lo devono fare con le mani !” pensa in quel momento il geniale numero 10 dell’Independiente.Per una frazione di secondo c’è un silenzio irreale.Nella cancha e sugli spalti … prima dell’esplosione di gioia delle migliaia di tifosi dell’Independiente.Nei 6 minuti rimasti gli undici del Talleres non riescono a piegare la resistenza epica degli 8 giocatori dell’Independiente.E il Signor Barreiro non riuscirà a inventarsi nient’altro per sovvertire ancora una volta l’esito di questo match.Quella sera, per l’eternità, sarà ricordata come “il miracolo di Cordoba”.