Domani alle 18:45 andrà in scenaper la quarta giornata del girone C diAlla vigilia del match ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei polacchi,. Ecco le sue parole:- "Per i giocatori sarà sicuramente una festa. Lo sarà per noi e per i tifosi. La situazione in campionato non è buona, tuttavia ognuno di noi scenderà in campo sapendo il tipo di partita da affrontare. Dovrà essere una festa per tutto il club e per il calcio polacco".- "È uno dei migliori allenatori al mondo, un grande tattico. Non cambia il sistema di gioco, mette in campo il 4-3-3 e si potrebbe pronosticare come giocherà domani il Napoli. Ha grandi giocatori che lavorano di intensità e imprevedibilità. Dovremo essere al top per fermare il Napoli domani".- "Ieri è stato molto intenso per noi. Abbiamo iniziato con gli esami del sangue, poi abbiamo fatto la risonanza magnetica. Abbiamo voluto indagare sul livello di preparazione dei giocatori. Il tempo stringe, ma siamo nel Legia e dobbiamo agire con professionalità. Due giorni alla partita non sono una posizione perfetta per un allenatore, perché voglio costruire qualcosa di mio. Cerco sempre di imporre le mie idee. La squadra sa giocare in fase difensiva, siamo costantemente alla ricerca di nuove soluzioni in fase offensiva. Nella partita contro il Pogoń non era nemmeno il 5% di quello che vogliamo giocare".- "C'era una domanda su Mladen prima, perché non gioca come ha fatto la scorsa stagione. Non è solo colpa sua, dobbiamo riempire l'area di rigore, creare occasioni per fargli notare assist".- "Artur Boruc ha ripreso ad allenarsi ieri, siamo ottimisti. Spero che entrerà presto nel suo normale regime di allenamento. È una figura molto importante per la squadra e spero che possa essere disponibile presto per giocare".- "Ho un'idea per questo incontro, oggi la presenteremo ai giocatori. Dobbiamo giocare in difesa, con piena dedizione. Tutti devono completare i propri compiti difensivi al cento per cento. I problemi sorgono quando qualcuno si addormenta. Abbiamo preparato un'analisi della partita precedente. Sicuramente tutti pensano che il Napoli sia favorito, ma posso assicurarvi che i giocatori sanno come affrontare questa partita. Spero che i tifosi ci diano sostegno e che saremo felici insieme dopo il triplice fischio dell'arbitro".- "In un club come il Legia vuoi sempre vincere. Domani metteremo in campo la formazione più forte. Sceglierò i giocatori in termini di tattica, bravi in ​​difesa e capaci di contropiede. La situazione in campionato non è buona. Tuttavia, vorremo mostrare il nostro lato migliore su ogni fronte. Domani possiamo aspettarci che gli undici più forti lottino per il miglior risultato".