Leicester molto vicino all'accordo per l'acquisto di Odsonne Edouard. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti il Celtic sembrerebbe aver accettato l'offerta di 15 milioni di sterline per l'attaccante francese. Decisiva la volontà del giocatore di tornare ad essere allenato da Brendan Rodgers. Beffata quindi l'Inter, che aveva messo gli occhi sul 23enne come possibile rinforzo per l'attacco.