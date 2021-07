Secondo quanto riportato dal Sun, il Brunley sarebbe pronto a fare un'offerta per Marc Albrighton. L'esterno campione di Inghilterra nel 2016 è in scadenza il prossimo giugno con il Leicester e Sean Dyche è alla ricerca di un esterno, dopo la decisione di Ashley Yong di tornare all'Aston Villa. Al momento non c'è nulla di ufficiale, ma dopo l'acquisto di Daka per le foxes potrebbe arrivare una cessione.