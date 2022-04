Il Leicester City sta lavorando sul mercato per trovare diversi rinforzi, soprattutto per il reparto difensivo. Ed il club inglese avrebbe messo gli occhi sul terzino sinistro del Besiktas Ridvan Yilmaz, 20enne definitivo un talento in patria. Ha un contratto con la squadra turca fino al 2023, ma il Leicester sta mettendo le basi per averlo dalla prossima stagione. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net.