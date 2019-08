Praet, nuovo centrocampista del Leicester, ha commentato il suo approdo in Premier: ''Sono felice di essere qui, di questa last-minute call. Sono contento, non vedo l'ora di iniziare. Ho sempre sognato di giocare in Premier League, il Leicester sta crescendo e ha attratto subito il mio interesse. E' uno step perfetto per me: è un progetto esaltante, voglio aiutare il club a fare del suo meglio. Sono un centrocampista moderno, magari offensivo, ma la scorsa stagione ho giocato anche più difensivo. Sono un all-round, tecnico, bravo nel passaggio...''.