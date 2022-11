Il tecnico del Leicester Brendan Rodgers ha chiuso le porte ad un trasferimento del centrocampista belga Youri Tielemans nella finestra di gennaio:



"Non è qualcosa a cui stiamo pensando e non è qualcosa che il club ha detto che dobbiamo fare. Non vogliamo scaricare i nostri migliori giocatori, questo è certo. Quindi, non c'è stato alcun suggerimento o indicazione che dobbiamo generare denaro vendendolo. Ma ovviamente c'è un lato commerciale del club a cui guarderanno".