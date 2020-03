Parlando in conferenza stampa l'allenatore del Leicester, Brendan Rodgers, ha confermato che alcuni dei suoi giocatori sono in isolamento per precauzione dato che mostrano i sintomi del coronavirus.



"Abbiamo alcuni dei giocatori che hanno mostrato sintomi e segnali del coronavirus. Abbiamo seguito e sono stati sottoposti a tutte le procedure e per precauzione sono stati tenuti lontani dal resto della squadra".