Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, ha parlato a Sky prima della semifinale di Conference League contro la Roma:



"Sarà una grande partita, con una grande atmosfera. Non vediamo l'ora di scendere in campo. Vardy sta bene, è importante per noi e speriamo possa fare una grande partita stasera. La Roma ha giocatori di esperienza, alcuni conoscono il nostro calcio quindi dobbiamo fare attenzione".