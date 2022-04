L'allenatore del Leicester Brendan Rodgers ha parlato dopo il pareggio contro la Roma in semifinale di Conference League:



"Forse meritavamo di più, abbiamo controllato sempre la partita, ma sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto vedere. Forse potevamo essere più fluidi. Direi che non abbiamo fatto nulla di particolarmente diverso tra i due tempi, il gol concesso è una disattenzione ma a parte quella non ho molto da imputare ai miei ragazzi. Qui c'è sempre una grande spinta da parte dei tifosi, la prestazione si è vista. A Roma? Troviamo un'ottima squadra, ci andiamo consapevoli di poter fare bene"