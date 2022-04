Dopo Mourinho a parlare ai microfoni prima di Leicester-Roma è stato il turno di Tammy Abraham. L'attaccante inglese conosce bene gli avversari sulla strada per la finale di Tirana"Sono una buona squadra. So cosa ci aspetta. Non ho mai segnato ma domani sarà l'occasione perfetta""Uno dei migliori con cui lavorare. Sa come guidarti. Ho bisogno di qualcuno che mi spinga e motivi. Per me è l'allenatore perfetto""Fare quello che sto facendo dà un'emozione incredibile. Venivo da una stagione difficile e tornare a splendere è fantastico. A Roma sono stati chiari fin dall'inizio e mi hanno aiutato. Spero di finire la stagione vincendo""Sono sempre stato un giocatore per cui è importante la fiducia. Ho sempre voluto giocare e segnare. Si tratta di stare al posto giusto e mi alleno e lavoro tutti i giorni per questo. Sono concentrato su domani e vogliamo vincere""Hanno buoni attaccanti. Sono amico di Maddison e sono contento di giocare contro un'inglese. Voglio aiutare la squadra il più possibile""Con Nicolò ci capiamo. Giocare con lui mi leva pressione e mi aiuta molto a giocare la mia partita. Con lui sono più libero e più me stesso"."Crede in me. Lampard anche ha creduto in me e questo mi fa essere efficace. Con un manager così fai tutto il possibile""Certo, sono nato e cresciuto in Inghilterra. Devo rimanere concentrato, giocare il mio calcio e per il futuro vediamo. Il mio obiettivo è vincere domani".