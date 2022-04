La fase finale della Conference League entra nel vivo e giovedì 28 aprile, alle 21, Leicester e Roma si affrontano nella semifinale d'andata, dopo aver superato rispettivamente PSV e Bodo/Glimt ai quarti.



Leicester-Roma - ore 21 (diretta tv: Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K, streaming su NOW).



PROBABILI FORMAZIONI



Leicester (4-3-3): Schmeichel; Ricardo Pereira, Fofana, J. Evans, Castagne; Maddison, Tielemans, Dewsbury-Hall; Barnes, Vardy, Albrighton. All.: Rodgers.



Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.