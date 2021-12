Kasper Schmeichel, portiere del Leicester, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League contro il Napoli:



LA PARTITA - "Giocare in Europa è qualcosa di speciale, vogliamo continuare a giocare partite come questa. Sono sicuro che i tifosi si divertiranno".



EUROPA LEAGUE - "Non è mai facile giocare in Europa. Ci sono squadre che sulla carta sembrano facili da battere ma possono rivelarsi degli ossi duri. In Europa incroci squadre che giocano differentemente rispetto a quelle della Premier League e tutto diventa più complicato".



ESPERIENZA INTERNAZIONALE - "Avere giocatori di esperienza internazionale è molto importante, è un grande aiuto. In squadra c'è un mix di giocatori giovani e d'esperienza. Questi ultimi lanciano un messaggio ai giovani, ovvero di godersi queste partite perché l'occasione è unica e divertente".



IL NAPOLI - "Contro club che sono di un certo livello come il Napoli è sempre difficile giocare, ci metteranno alla prova. Se dovessimo vincere avremo più fiducia in noi stessi. Non pensiamo al dopo, ora testa solo alla partita".



GOL SUBITI - "Personalmente non do tanta importanza ai clean sheet, l'importante è che si vinca. Purtroppo quando non giochi con molta consistenza è inevitabile concedere gol. Cercheremo di limitare comunque i gol subiti".



PIOGGIA - "Non è un problema la pioggia, concentrazione al massimo a prescindere dal meteo. Siamo abituati a questo tempo in Inghilterra e infatti quando siamo atterrati pensavo di non essere in Italia. I campi bagnati favoriscono il gioco veloce, vedremo domani cosa succederà".