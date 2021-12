Sessione d’allenamento mattutina per il Napoli oggi a Castel Volturno. Gli azzurri hanno preparato la gara di domani valida per l’ultima giornata della fase a gironi di Europa League. Ecco il report dell’intera seduta:



La squadra ha svolto una prima fase di attivazione e torello. Successivamente partita con le porte piccole ed esercizi su palle inattive. Chiusura con lavoro tattico. Fabián e Anguissa hanno svolto terapie e allenamento personalizzato in palestra e campo. Insigne ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra. Koulibaly e Lobotka hanno fatto terapie. Terapie e lavoro pesonalizzato in campo per Osimhen.