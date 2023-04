Il Leicester ha ufficializzato l'arrivo di Dean Smith come nuovo tecnico della prima squadra. Da oggi guiderà gli allenamenti in vista della sfida di sabato contro il Manchester City. Smith, in questa stagione, ha allenato il Norwich in Championship fino al 6 di gennaio, quando è stato esonerato. Con lui torna anche Craig Shakespeare che, nel 2017, era in panchina nel post Ranieri, arrivando ai quarti di finale di Champions League.