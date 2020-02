Il Leicester Mercury riporta le parole di Brendan Rodgers, allenatore del Leicester, riguardo l’infortunio di Jamie Vardy, il terzo stagionale per l’attaccante inglese: “Siamo preoccupati, ne abbiamo parlato sia con lui che con il team medico. Non dovrebbe stare comunque via a lungo, se non tornerà con il Birmingham lo farà con l’Aston Villa il 9 marzo. Speriamo di far chiarezza su questi problemi il prima possibile”.