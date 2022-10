Jamie Vardy è un bomber di provincia, uno di quelli che si vedono sempre nei campi di categoria, solo che gioca e segna da anni in Premier League. E non si fa problemi a sfottere i tifosi avversari quando la mette dentro.



In Wolverhampton-Leicester, finita 0-4 per le Foxes, Vardy è entrato in campo al 60' dopo essersi tranquillamente bevuto una Red Bull in panchina, ha gonfiato la rete ed è andato in faccia ai tifosi dei Wolves, prima facendo il gesto dell'ululato (il lupo è il simbolo del Wolverhampton), poi agitando la mano sotto il naso, come a dire "puzzate". Inutile dire che questo gli è valso diversi accidenti da parte degli avventori del Molineux...