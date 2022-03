Jonathan Clauss è da diversi mesi uno dei nomi che stuzzicano la fantasia dei top club. Il giocatore del Lens è uno dei migliori terzini destri in Europa e Psg e Real Madrid hanno messo fortemente gli occhi su di lui, essendo il difensore che nei cinque maggiori campionati è stato coinvolto più volte in zona gol. Con quattro centri e 9 assist, infatti, il francese è in testa a questa speciale classifica sopra Alexander-Arnold, Theo Hernández e Robertson. Lo riporta fichajes.net.