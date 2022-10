Jonathan Gradit, difensore del Lens, ha parlato a Footmercato dell'interesse nei suoi confronti del Marsiglia:



"Non dimentico che cinque o sei anni fa non c'erano molti club che mi inseguivano. Il Lens è un club nei media, quindi quando giochiamo bene, i club mostrano interesse. È gratificante avere un club come il Marsiglia che lo scopre. Sta a me mantenere questo requisito e mantenere ciò che faccio bene".