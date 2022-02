Seko Fofana, un passato nell'Udinese e oggi in forza al Lens, non esclude un prossimo trasferimento:



"A essere onesti, niente è impossibile. Oggi posso dire benissimo che resterò a Lens, ma domani potrebbe essere diverso. Ci sono tante variabili e non riusciamo ad avere il pieno controllo. Sono molto felice di essere qui e sono concentrato su questo finale di stagione".