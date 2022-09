Il centrocampista ex Udinese Seko Fofana, ora al Lens in Francia, ha spiegato perché è rimasto nonostante le voci di mercato sul Psg in un'intervista a Telefoot:



"A volte facciamo proiezioni di vita in alcuni posti e in quelli non riuscivo a trovare quello che avevo attualmente con il Lens. Ho avuto l'impressione che tutto fosse giusto e che dovessi rimanere. Il club mi ha dimostrato ambizione. Ho dei compagni che mi amano molto e hanno insistito perché rimanessi. Non vedevo perché andare altrove. Sono molto felice".