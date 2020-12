Intervista di Repubblica a Leo Junior, brasiliano ex di Torino e Pescara che giocò la mitica sfida dell'82 Italia-Brasile 3-2, decisa da una tripletta di Paolo Rossi: "Contro di noi l'azzurro sembrava in missione divina, ma oggi il mio Paese è triste. Lui è stato come Maradona per l’Argentina. Nel match dell'82, se il Brasile avesse fatto 3-3, Paolo Rossi avrebbe segnato il quarto gol".