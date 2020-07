Leonardo, direttore sportivo del Paris Saint-Germain, si scaglia contro il calcio tedesco, partendo da Thomas Meunier, che non ha rinnovato coi parigini ed è andato al Borussia Dortmund: "Per tutti i giocatori che erano in scadenza abbiamo portato avanti la stessa linea: prolungare per due mesi per completare le competizioni alle stesse condizioni del loro contratto. Thiago Silva, Eric Choupo-Moting e Sergio Rico si sono comportati perfettamente e hanno accettato le condizioni. Meunier, però, aveva già firmato con il Borussia Dortmund. Ha chiesto di ricevere per quei due mesi lo stesso stipendio che gli garantirà il Borussia. Ho chiamato il BVB per il prestito e ha chiesto soldi. In queste condizioni era impossibile raggiungere un accordo".



SU MEUNIER - "Ha chiesto di far parte del gruppo fino all'ultimo giorno del contratto. Abbiamo detto di no perché non aveva senso che lo facesse per otto giorni e così non gli è stato permesso di entrare nel centro sportivo. Il 26 avevamo annunciato il suo trasferimento".



TEDESCHI SLEALI - "Bayern Monaco, Lipsia e Borussia Dortmund, stanno acquistando sempre più giovani giocatori francesi. Sono un pericolo per il settore giovanile, questo è un grosso problema. Chiamano genitori, amici, familiari, facendo girare la testa a giocatori di 15-16 anni. Forse dovremmo cambiare le regole per proteggere i club francesi".