Intervistato da Europe 1, il dg del PSG, Leonardo, ha parlato della scelta dell'allenatore dopo l'addio a Klopp ricaduta su un Mauricio Pochettino che a suo dire non è mai stato in discussione.



NIENTE ZIDANE: "Pochettino è arrivato un anno fa, quando avevamo problemi. Gli abbiamo detto che doveva risolverci i problemi e che avevamo tempo. In estate abbiamo fatto quello che abbiamo fatto: abbiamo iniziato la stagione con una grandissima squadra. Costruire qualcosa con questa rosa non è facile, regalare spazio a tutti nemmeno. Abbiamo bisogno di tempo, stiamo costruendo qualcosa di importante e stiamo arrivando a gennaio con grandi opportunità di fare una stagione indimenticabile. Non abbiamo mai contattato Zidane, dopo Tuchel abbiamo parlato solo con Pochettino".