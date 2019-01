Hanno trovato immediata conferma le indiscrezioni di ieri secondo cui Leonardo non sarebbe partito questa mattina per Jeddah insieme al presidente del Milan Paolo Scaroni, all'amministratore delegato Ivan Gazidis e al suo braccio destro Paolo Maldini. Il direttore dell'area tecnica rossonera si trova infatti nella sede di Casa Milan e non è assolutamente da escludere che il motivo sia riconducibile alle ultime strategie di mercato. Su tutti i fronti Higuain e Piatek.



ORE CALDE PER HIGUAIN - A poco più di 24 ore dalla finale di Supercoppa contro la Juventus, sono ore molto calde per il futuro del Pipita, che al rientro dalle vacanze natalizie ha ribadito a Gattuso e alla sua dirigenza il desiderio di cambiare aria da subito per approdare al Chelsea, dove ritroverebbe Maurizio Sarri. Un affare complesso, perchè coinvolge anche la Juventus che, al termine del periodo di prestito del giocatore argentino fissato per giugno, si aspetta che questo venga riscattato. Col Milan che ha cambiato strategia rispetto alle promesse iniziali, impegnandosi a trasformare l'operazione in un acquisto a titolo definitivo per 36 milioni solo in caso di raggiungimento della Champions League, il Chelsea dovrebbe fornire adeguate garanzie ai bianconeri. A Jeddah ci sarà un contatto con la dirigenza rossonera per fare il punto e potrebbe emergere ulteriori novità. PIATEK IN POLE - Affinchè il Milan rinunci al giocatore sul quale aveva costruito il progetto di rinascita in estate con Elliott, è necessario che arrivi però un sostituto ritenuto tecnicamente affidabile per non compromettere la rincorsa al quarto posto. E in pole position è balzato Krzysztof Piatek, che convince maggiormente per costi relazionati all'età, ma che il presidente del Genoa Enrico Preziosi non appare disposto a liberare in prestito con diritto di riscatto. Il numero uno rossoblù ha avuto un primo colloquio con Leonardo e ha chiesto 40 milioni di euro più bonus, una cifra che potrebbe anche essere oggetto di approfondimento in queste ore.