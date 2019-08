Il direttore sportivo del Paris Saint Germain Leonardo è tornato a parlare della questione Neymar a RMC Sport: “E' falso che sia fuori ruosa. Sta seguendo un programma personalizzato per ritrovare la migliore condizione. E' un nostro calciatore, ha ancora tre anni di contratto e questo non va dimenticato”.



L'ex dirigente del Milan ha poi commentato la contestazione subita dal brasiliano in occasione della prima giornata di Ligue 1: “Neymar ha commesso degli errori. Prima di incontrarlo qui non lo conoscevo di persona, ma sto iniziando a farlo e posso che dire che è un bravo ragazzo e un calciatore straordinario”.



Sul mercato: “Come sapete, sono in atto delle discussioni sul suo futuro, ma al momento nessun discorso è così avanzato”.