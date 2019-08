Leonardo non molla: Gianluigi Donnarumma è un chiodo fisso. L'imminente partenza di Trapp verso l'Eintracht ha riacceso in Francia i rumors sul portiere classe '99 del Milan e sulla possibilità che il PSG torni alla carica nelle prossime ore: nonostante l'addio del tedesco lasci in rosa altri tre portieri (Areola, Bulka, Descamps), Leonardo ritiene che i guantoni di Gigio siano più affidabili rispetto a quelli degli effettivi ora a disposizione di Tuchel e per questo non ha mai abbandonato del tutto la pista. Un interessamento continuo ma, secondo quanto appreso da Calciomercato.com, non concretizzatosi finora in una riapertura della trattativa dopo il rifiuto da parte del Milan allo scambio con Areola.



LA SITUAZIONE - Anche perché, al momento, ci sono tre ostacoli importanti a un'eventuale nuova iniziativa dei parigini. A partire da Mino Raiola, agente sia di Donnarumma che di Areola e per questo non intenzionato a piazzare due giocatori di pari ruolo nella stessa squadra: considerando che per il francese attualmente non sono pervenute offerte concrete, è difficile ipotizzare che il potente procuratore decida ugualmente di mettere due gioielli della propria scuderia in competizione. In secondo luogo il Milan, deciso a non sacrificare un'altra pepita del proprio vivaio dopo Cutrone in questa finestra di mercato: senza una proposta realmente indecente per il cartellino di Gigio, Boban e Maldini hanno fatto capire che non lasceranno partire l'estremo difensore classe '99. Ultima, ma non per importanza, la posizione dello stesso giocatore: Donnarumma ha ribadito più volte di non voler lasciare il Diavolo almeno per un'altra stagione e anche nel suo caso servirebbe un'offerta scandalosa per fargli cambiare idea. La corte di Leonardo da Parigi per ora non produce effetti: il Milan, Raiola e Gigio, decisi per ora a continuare insieme.



