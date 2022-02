Il patron del Lille Olivier Létang ha assistito ieri alla sconfitta della sua squadra tra le mura amiche contro il Psg per 5-1.



L'analisi sui rivali non si è fatta attendere e rivela come la compagine parigina sia totalmente diversa con uno uomo in campo o meno: 'Il Psg ha due identità. E quando sul terreno di gioco c'è un giocatore come Mbappé è sempre la sua versione migliore'.