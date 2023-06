. Quelli che amano l’Inter da posizione privilegiata, che non pagano i biglietti, che pasteggiano gratuitamente a Champagne nei salottini di San Siro, accompagnati ai propri posti da premurose hostess. Tifano l’Inter, la sentono dentro, al punto di lanciare iPerché va bene “Amarla”, ma sempre meglio con i soldi degli altri., mettendo in campo tutto l’amore per l’Inter. Lo hanno fatto, spiega la Gazzetta dello Sport, con una lettera indirizzata a Zhang, il cui contenuto, sintetizzato brutalmente, è il seguente: “Non vendeteci Onana, abbiamo bisogno della sua personalità”.In attesa di capire se la lettera possa anche divenire una canzone, magari destinando i proventi alle casse nerazzurre (si fa per sorridere, ndr), le domande da porsi, forse, sono queste:. A torto o ragione, tutto questo, per dirlo alla Moratti, sembra quanto meno poco simpatico. Di sicuro inelegante. Però l’Inter la seguiranno sicuramente anche l’anno prossimo, perché di base c’è comunque l’amore. E poi perché è gratis.