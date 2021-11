Gli spagnoli del Levante stanno pensando a un nuovo ribaltone in panchina. La squadra è attualmente in campionato all'ultimo posto senza vittorie in 15 partite e la fiducia in Javi Pereira, arrivato a Valencia da un mese e mezzo pare essere già finita. La dirigenza è al lavoro per capire come invertire la rotta per tentare una difficile salvezza.