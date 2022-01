L’ex Juve Martín Cáceres, difensore uruguaiano del Cagliari, è nel mirino del Levante. In questa stagione il 34enne in 15 presenze ha realizzato una rete. Il club della Liga ha puntato gli occhi anche su un altro difensore, Joe Rodon del Tottenham, che ora sarebbe il favorito per passare alla Ciutat de Valencia.